Kingitused, mis võtavad sõnatuks: inimesed kardavad isegi rääkida, mis nad kuuse alt said

Ühele meesterahvale meenus lugu mootorrattaga. „Mulle öeldi, et ootasime kaua ja otsustasime lõpuks kinkida mootorratta,“ rääkis ta, lisades, et rõõmustas selle peale väga. Kuid lõpuks selgus, et tegemist on mootorratta-kujulise külmkapimagnetiga.

Etiketispetsialist Gedrius Drukteinis kinnitas, et ei ole mõtet kingitusse kinni jääda ning kindlasti ei tohiks kingituse tegijale öelda, et see ei meeldinud või on kohatu.

„Pühademeeleolu sunnib meid seda kogu maailmaga jagama. Ja sellele tuleb vaadata läbi huumoriprisma,“ soovitas ta, lisades, et järgmisel aastal on siis millest jõululaua taga rääkida.

Etiketispetsialisti sõnul on kõige hullemad kingitused need, millel on teatud alltekst. Nii tõi ta näiteks mehele kingitud meeste käitumisetiketti puudutava raamatu. See näitab, et ümbritsevate arvates on kingituse saaja mats, kellel oleks õpetust tarvis. Samuti toob ta halva näitena välja suuvärskendajad, mispanevad kingi saajat arvama, et ta hingeõhul on midagi viga.

Drukteinis kutsus inimesi pühade ajal lõõgastuma. „Me ei saa nendest kinkidest rikkamaks ega jää kuidagi vaesemaks, kui kinke ei saa,“ lausus ta.