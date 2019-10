Kingo Eesti Posti kojukande järsust hinnatõusust: väljaanded vaadaku oma äriplaanid üle

Ettevõtlusminister Kert Kingo lausus aga pärast üldkoosolekut "Seitsmestele uudistele", et 11 protsendine hinnatõus ja selle üle kurtmine on ehk hoopis koht, kus väljaannetel tasuks oma äriplaan põhjalikult üle vaadata. "Ei riik ega Eesti Post ei saa korraldada ajakirjandusväljaannete äritegevust," ütles Kingo. "Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid tellitud ajalehe kätte."

Eesti Meediaettevõtete Liidu juht Mart Raudsaar hoiatas aga, et see on spiraal, kus ühel hetkel kojukannet ei ole ja ei ole ka ajalehti.

"See ei ole meediaettevõtete hinnangul kindlasti OK hinnatõus, aga mida me teha saame, kui selline asi kehtestatakse meile. Me ei ole oma "jah" sõna öelnud selle asja osas ja eks püüame jätkuvalt seda teemat arendada. Aga iseenesest on küsimus riigile," ütles Raudsaar ERR-ile.

Tema sõnul on vaja riigi tasandil otsustada, millist teenust maapiirkondades kojukande osas pakutakse, sest praegune olukord viib tahes tahtmata süsteemi kokkuvajumisele. "Me teame, et kommertsalustel on võimalik linnas asju ajada, aga maal see nii ei ole. Meil on siin olnud aastaid konkursse universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks, kus ei ole ühtegi teist pakkujat. See on selge, et neid pakkujaid ei tekigi mitte kusagilt. See on küsimus riigile, kusjuures ka konkurentsiametile, kas meil on siin mingisugune pikajaline poliitika või mitte." rääkis Raudsaar.