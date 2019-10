Kingo jätab ajalehed välisfirmade Google'i ja Facebooki võimutsemise alla

Riigi ettevõte Eesti Post plaanib tõsta ajalehtede-ajakirjade kojukande hindu enam kui 11%, et suunata see postiljonide palga tõstmiseks.

Samal ajal on trükiajakirjanduse reklaamitulu Google'i ja Facebooki võimutsemine tõttu kukkunud.

Väljaandjate sõnul kallinevad seetõttu ka ajalehed, mis omakorda vähendab tellimuste mahtu ja seega soovitud tulu sealt riigifirmale ei tule. Küll võib ohtu sattuda posti kojukandesüsteem tervikuna ja halvemal juhul pärsib see osa elanikkonna ligipääsu informatsioonile sootuks, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Eesti Posti perioodika kojukande hind on tõusnud iga aasta, kuid tänavune on kõrgeim - üle 11%.

"See tähendab meile sadu tuhandeid eurosid lisakulusid, kui kandekulud on meie kulukomponendina peale toimetuse ja trükikulusid kolmandal kohal," ütles Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.

"Tegelikult on ajakirjanduse tulud ju kahanenud juba pikka aega meist sõltumatutel põhjustel, ehkki meie loetavus on, kui kokku võtta, suurem kui kunagi varem. Nii et ega neid sisemisi ressursse kuskilt väga palju võtta ei ole," rääkis Sakala peatoimetaja Hans Väre.

Suuremates linnades paneb lehe postkasti Postimehele ja Ekspressile kuuluv Express Post, Eesti Postil tuleb hakkama saada teise poolega elanikkonnast, kes ei ela suuremates linnades.