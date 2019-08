Kingo nõunik süüdistab EASist lahkuvat juhti "majasiseste kuritegude kinnimätsimises"

Kommentaariks ütles Aasma Ärilehele vaid seda, et ministri nõunikuna tema EAS-i asjadega ei tegele. "Alo Ivask lahkus minu teada omal soovil. Ministril on temaga oma koostöö kogemus ja on tore, et see on positiivne. Igaks juhuks juhin tähelepanu detailile, et ma räägin korruptsiooni KAHTLUSEST," vastas Aasma. Kert Kingo omapoolset kommentaari ei andnud.

EAS jäi postitust kommenteerides napisõnaliseks, viidates Aasmaga käimasolevale kohtuasjale. Niisamuti kinnitati, et Ivask lahkub omal soovil ja läheb tööle erasektorisse.

Juuli algul vahetas Kingo välja EAS-i nõukogu liikmeid ning nõukogu juhiks sai ettevõtja, samuti EKRE-sse kuuluv Arvi Lossmann.