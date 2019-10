Kingo skandaali kuldne kolmik. Ettevõtjana särab neist vaid üks

ärileht.ee RUS

Foto: Kollaaž

Eksminister Kert Kingole said saatuslikuks tema ise ning nõunikud Viive Aasma ja Jakko Väli. Kirstunaelaks oli neist viimane. Ärileht tundis huvi, kui ettevõtlike inimestega tegu on. Selgub, et vaid Aasma on edukas ärinaine.