Kinnisvara arendavatel vendadel käivad kannul võlad

„Protsess käis nii: nad ostsid meilt tooted, millega meie osa ka lõppes. Aknad paigaldati, ehituse käigus eemaldati mõned paigalduskiilud ehk rikuti tehnoloogiat, korralikku järelevalvet ei tehtud ja selles hakati meid süüdistama. Kui järelevalve on nõrk, siis lõhnab kogu see projekt „buumiaegse” arenduse järele,” ütles Rehpoli tegevjuht Rasmus Tomingas.

2018. aastal hakkas Võru gaasianalüsaatorite tehase endisesse hoonesse elamut rajama kinnisvaraarendusega tegelev ettevõte Multipaneel OÜ, mida veavad vennad Rait ja Mait Kuusik. Nüüd on maja peaaegu valmis ja mõned korterid ka müüdud. Ent vendade tegemistega paistavad alatasa kaasas käivat võlad.

2016. aastal pani vendade KR Stone OÜ Tartu külje all Rahinge külas ebaseaduslikult püsti ridaelamu. KR Stone sai ehitusloa esialgu ainult Rahinge koolimaja ümberehitamiseks, kuid alustas töid ka kõrvalhoones. Ka kohtuuste kulutamine ja suured võlad pankade ees on mõlema venna jaoks tavalised.