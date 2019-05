Kinnisvara müüakse peamiselt kolmes kanalis

Vaid aasta tagasi turule tulnud uue portaali Kinnisvara24 tuntus on kasvanud varasemate turuvalitsejate kv.ee ja City24 portaalidega pea samale tasemele. Kolmeks kõige populaarsemaks kinnisvarapakkumiste kanaliks on uuringutulemuste järgi kinnisvaraportaalid kv.ee, City24 ja Kinnisvara24, millele järgnevad Google’i otsingumootor, Facebook ja kinnisvarafirmade koduleheküljed. Võrreldes eelmise, 2016. a uuringuga, on vähenenud aastaid turgu valitsenud portaalide kv.ee ja City24 olulisus, mis tuleneb sellest, et eelmisel aastal tuli turule uus portaal Kinnisvara24.

Kui 2016. aastal otsis 58% vastajatest kinnisvarapakkumiste teavet portaalist kv.ee, siis 2019. aastal kasutab kv.ee-d 49% vastajatest. City24 eelistajate arv on langenud 49%-lt 45%-le. Uue tegijana on Kinnisvara24 tõusnud vaid ühe aastaga 39% vastajate jaoks kõige populaarsemaks kinnisvaraotsingu kanaliks.

Kinnisvara24 tegevjuht Kalev Roosiväli sõnas, et uue portaali kiiret tuntuse kasvu kinnitavad ka külastajate numbrid. „Avasime uue kinnisvarakuulutuste keskkonna vaid aasta tagasi, sisenedes turule, mida olid aastaid valitsenud kaks tuntud tegijat, kelle ühine omanik võimaldas neil tegutseda monopolina. Juba eelmise aasta lõpus rõõmustasime selle üle, kui meie külastajate ja kuulutuste arv ületas City24 numbrid ja tõusime teisele positsioonile. Vaid ühe aastaga on Kinnisvara24 tuntuse poolest 20 aastat vanad tegijad kinni püüdnud ja kujunenud üheks olulisemaks kinnisvarakuulutuste kanaliks,“ selgitas Roosiväli.

Allikas: Kinnisvarafirmade kuvandi uuring, aprill 2019

Kinnisvara24 on Eesti suuruselt teine kinnisvaraportaal, mille asutasid Ekspress Grupp ja Eesti juhtivad kinnisvarabürood 2018. aastal. Portaali haldab Kinnisvarakeskkond OÜ, mis kuulub 49% Ekspress Grupile ja 51% viiele kinnisvarabüroole.