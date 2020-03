Kinnisvaraarendaja veel ei muretse, aga toob välja, mis viiks turu kreeni

„Hetkel vaatame väikese murega kahtlemata. Otseseid põhjuseid suuremaks mureks ei ole. Jätkuvalt tunnevad kliendid kinnisvara vastu huvi. Kohtumised ja notaritehingud on endiselt paigas. Äraütlemisi ei ole täheldanud. Eks see eriolukorra lugu ole ka väga värske ning suuremaid järeldusi saab teha järgmisel nädalal. Kindlasti mingid tõrked ilmnevad, sest inimesed soovivad aja maha võtta ja mõelda," ütles Kivisaar.

Neil on müügis neli projekti ning lähemaks kuuks ajaks on kokku lepitud kümmekond korteri ostu ja need siiani peavad. Kivisaare sõnul võidakse lähinädalatel ja -kuudel oste edasi lükata, kuid kuna uute korterite pakkumisi on täna turul vähe, siis ei ole seis sugugi kehv.

„Eelneval ajal on vähem projekte turule toodud. Nüüd, viiruse hirmus, lükatakse tõenäoliselt ka kevadised projektid edasi. Turul on pakkumist vähe ja nõudlust palju. Ma ei usu, et toimuv hindadele mõju avaldaks," rääkis Kivisaar.

Kivisaar on nõus, et lühiajalist üüriteenust pakkuvate korterite omanikud võivad turistide vähesusest tingituna valu tunda, kuid ta ei arva, et need korterid tingimata müüki pannakse. Pigem lähevad need pikaajalise üüri turule ja seal võib tekkida ülepakkumine.

„Kõige suurem risk on aga sama mis kümmekond aastat tagasi. Kui ostjatel kaob finantstugi. Kui pangad ütlevad - stopp! Siis turg seiskub ja sel oleks märgatavad tagajärjed. Hetkel ei ole sellest märkigi. Luminor ju eelmisel nädalal kuulutas, et panevad pool miljardit kodulaenudesse. Ma ei ole ses osas murelik," jäi Kivisaar positiivseks.