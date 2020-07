Kinnisvaraarendajad: Porto Franco saab laenu väga soodsatel tingimustel ja sisuliselt olematute tagatistega

Romet Kreek reporter RUS

Porto Franco keskuse ehitus Foto: Rauno Volmar

Kinnisvaraarendajad on arvamusel, et riigi poolt Porto Francole antud laen on oluliselt turutingimustest soodsam.