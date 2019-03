Kinnisvaraärimees: ootasin Reformierakonna võitu. Seal on inimesed, kes oskavad päriselt arvutada

„Tähtis ei ole see, kes võitis, tähtis on see, milline koalitsioon tuleb,” kommenteeris pühapäevaseid parlamendivalimisi Pindi Kinnisvara partner Peep Sooman. „Aga esialgne tunne on hea – ma ei salgagi, et ootasin Reformierakonna võitu. Seal on inimesed, kes oskavad päriselt arvutada,” põhjendas ettevõtja.

Tema sõnul on see iseäranis oluline riigi eelarvepolitiika juhtimisel. „Ma ei pea silmas, et riiki juhitakse Exceli tabelitega, aga oluline on see, et raha jaotatakse täpselt nii palju, kui seda jagada on,” lausus Sooman. Ta leiab, et Reformierakond on teiste erakondadega võrreldes kõige ettevõtja- ja vabaturusõbralikum.

Mis puudutab eilset Kaja Kallase väidet, et senitehtud otsuseid tema juhitav valitsus ümber pöörama ei hakka, siis pakkus kinnisvaraettevõtja, et Reformierakonna juht ei saagi midagi muud väita, kui koalitsiooniläbirääkimised alles pooleli on.

„Kui praegu ütleb võitjaerakonna esimees avalikkuse ees kõva häälega välja, et ta mingisugused varasemad otsused tagurpidi keerab, siis ta rikub sellega ära oma läbirääkimised,” selgitas Sooman. Ka märkis ta, et ega see pole ka ilmtingimata halb, kui tehtud otsused jäävaddki selliseks, nagu nad olid. „Võib-olla mõned asjad peavadki jääma,” leidis ettevõtja.

Ise eelistaks ta kolmikliidu asemel pigem näha kaksikliitu ehk Reformierakonna valitsust koos Keskerakonnaga. „Mulle tundub, et Eestile oleks kasulikum see, et oleks võimalikult lihtne valitsemismudel ja elu on näidanud, et kaksikliidud on kestvamad kui kolmikliidud,” sõnas Sooman.