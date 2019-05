Kinnisvaraekpert: vaikselt on hakatud väiksemaid kortereid ehitama. Korter sulab samamoodi kokku nagu kohukene toidupoe riiulil

“Pikemas plaanis jääb nõudlus püsima, sest majanduskasv ning kiire linnastumine tingivad Tallinna uute elamispindade järgi jätkuva vajaduse,” kommenteeris Vahter.

“Kuna arendajate kulud kasvavad ja ostjatel pole lõputult raha, siis on hakatud vaikselt väiksemaid kortereid ehitama. Võib öelda, et mõnes majas sulab korter samamoodi kokku nagu on aastatega kahanenud kohukese suurus toidupoe riiulil. 38-ruutmeetrine kahetoaline ja 60-ruutmeetrine kolmene juba tavalised, kuigi üldjuhul peetakse parajaks kümmekond ruutmeetrit suuremat pinda,” lisas Vahter.

“Viimaste aastate hinnatõus võib tunduda järsk, kuid paralleelselt on uute korterite kvaliteet tõusnud ajaloo parimale tasemele. Ka kõige odavamates uutes korterites on üldjuhul põrandal päris parkett, seintes ja põrandates paks soojus- ja heliisolatsioon ning korralik ventilatsioon,” sõnas Vahter.

Aprillis müüdi Tallinnas 757 korterit, mis on kaheksa protsenti vähem kui märtsis ning kaks protsenti vähem kui mullu samal ajal. Korteri ruutmeeter maksis keskmiselt 1872 eurot, mis on märtsiga võrreldes samal tasemel ning 4,3 protsenti mullusest kõrgem. Aprillis müüdi Tallinna kalleim korter 760 000 ning odavaim 9334 euroga.

Aprillis müüdi Tallinnas 23 hoonestatud eramut, mis on kolme võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu müüdi 850 000 ning soodsaim 29 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi üheksa elamumaa krunti, mis on märtsiga samal tasemel. Kalleim krunt maksis 715 000 ning odavaim 827 eurot.