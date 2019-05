Kinnisvaraeksperdid: Patarei ostjal tuleb arvestada kümnete lisamiljonitega

"See pole tavaline kinnisvara, ostjaskond on üsna piiratud, ja huvilisi on ilmselt ka välismaalt, eeskätt Euroopast," ütles ERR-ile Arco Vara kinnisvarabüroo anaüütik Mihkel Eliste. Kinnisvaraturg näitab tema sõnul ka seda, et ostuhuvi vaevalt on Rootsist ja Soomest, samuti Venemaalt.





Kinnisvarafirma Ober-Haus kutseline hindaja Rein Lätt nimetas Patarei kompleksi väga erandlikuks objektiks. "Eriline on ruumiplaneering, on erinevad piirangud, väga kehv ehitustehniline seisukord. Eeldab isegi Tallinna oludes väga suurt investeeringut, mille tasuvus mõistliku aja jooksul võib olla tõsiselt küsitav ja äärmiselt kõrge riskiga," rääkis Lätt.





LHV panga juhatuse liige Indrek Nuume ütles ERR-ile, et pank saab otsustada laenu andmist siis, kui on teada, milline on ühe või teise ostja täpne plaan Patarei kinnistuga ning millised on sellest objektist planeeritavad rahavood. "Ostuhind ei ole siinkohal niivõrd oluline kui see, millistest allikatest on plaan hakata võetavat laenu teenindama ning kui kindel saab pank olla selle rahavoo tekkes tulevikus," rääkis Nuume.



Ta märkis, et müügihind võib kujuneda 4,5 miljonist kõrgemaks ja ostuhuvilised koostavad praegu täpsemaid finantsplaane. Patarei merekindluse müügi enampakkumise periood on kuus kuud, mille jooksul on ostuhuvilistel võimalik kinnistutega ja müügitingimustega tutvuda ning koostada omapoolne pakkumus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november.

