Kinnisvaraekspert: oluline on, et üürileandjad ja üürnikud teevad koostööd ega lähe ahneks

Kirill Viguli kinnitusel on praegu oluline, et üürileandjad ja üürnikud teevad koostööd ega lähe ahneks. "Selge see, et osad ärid kaotasid oma sissetuleku. Üürileandjad võiks olla paindlikud ja vajadusel kriitilistes valdkondades kas üürimakseid sulgemise ajaks vähendada või maksepuhkust anda. Hetkeolukorras võidab see, kes kompromissiks ja koostööks valmis," ütles Vigul.

"Näiteks kui spordiklubi külmutab oma klientidega lepingud, siis on ka mõistlik, et kaubanduskeskus teeb üürileandjana spordiklubile järeleandmisi. Samamoodi peaksid ka näiteks pangad olema mõistlikud ja mitte liiga jõuliselt pigistama neid, kel raskeks läheb," rääkis Vigul.

"Kui praegu tehakse koostööd, siis on see mõlemale osapoolele win-win lahendus, et peale kriisi vaibumist võimalikult kiirelt jälle äri käima saada. See eesmärk on nii üürnikul kui omanikul üks," lisas Vigul.

1Partner Kommertskinnisvara juhi sõnul on praegu ka restoranid selgelt löögi all, sest inimesed ei julge väljas käia. "Samas on näiteks nõudlus kaasaostetava toidu osas olemas ja kogu restoraniäri pole veel ära kukkunud," lisas Vigul.

"Ka kinnisvaratehinguid ikka tehakse ja hästi kapitaliseeritud ettevõtetele võib tegelikult avaneda võimalus häid diile leida. Sel nädalal näiteks vahendasime just suuremat elamuarenduskrundi tehingut," lisas Vigul.