Kinnisvaraekspert pensionireformi paradoksist: äärmiselt halb idee võib päästa sadu inimesi sundmüükidest

„Sa saad aasta või kahe jagu laenumaksete raha välja võtta. Või toiduraha. Minu jaoks on see paradoksaalne. Kui me räägime aastaid kestnud raha tulevikuks säästmisest ja siis antakse võimalus see hetkega sirgeks lüüa. Kõik kartsid, ja põhjendatult, et see kulutatakse reisifirmades ja elektroonikapoodides. Tänases olukorras, kus töötus on kasvanud ja inimestel on majandusraskused, on see neile ühekordseks õlekõrreks," toob ta välja.

Soomani sõnul ütlevad paljud, et järgmine aasta tuleb väga raske nii Eesti kui maailma majanduses.

„Loodame, et raha kasutavad need, kel seda tõesti on vaja kasutada. See majanduslikus mõttes ebapopulaarne otsus võib hakata otsustajatele trumpe kätte mängima," ütleb Sooman, kuid ei taha öelda, et see oleks kuidagi kiitus selle plaani välja mõtlejate suunas. „Seda ei saa nad enda teeneks teha. See on juhuste kokkulangevus," ütleb ta.