Kinnisvaraekspert: Ukraina ehitajateta jääks koolide ehitus seisma

“Kui me soovime võõrtööjõudu välistada, siis tuleb lihtsalt arvestada, et kõik läheb siit edasi kallimaks, keerulisemaks ja ilmselt ka kahvatumaks,” lisas Vahter.

“Ajakirjanduses on jäetud mulje nagu toodaks igal aastal Eestisse vähemalt 20 000 uut võõrtöölist juurde, aga tegelikult töötab neid siin kokku nii palju. See number on enam-vähem stabiilne, sest võõrtöölistel elamisluba pole ja nad lähevad projekti lõppedes koju tagasi,” ütles Vahter ja lisas, et välismaalased teevad ära need tööd, mida me ise ei taha või jaksa teha.

Teine levinud väide on Vahteri sõnul see justkui makstaks välistöölistele sandikopikaid. Peatöövõtja maksab alltöövõtjale sama summa sõltumata sellest, kes reaalse töö ära teeb. Kui alltöövõtja töömees on palgatud läbi Poola vahendaja, makstakse sama raha lihtsalt vahendajatele ning tööjõumaksud lähevad Eestist välja. Seetõttu oleks mõistlikum neid lubada siia otse lühiajaliste töölubadega, mitte renditööjõuna, rääkis Vahter.

“Kohati jääb osade poliitikute jutust mulje nagu Eestis oleks kuskil tuhandeid kohalikke töötuid ehitusmehi, keda ettevõtjad ei taha tööle võtta, sest võõrtööjõudu on odavam palgata. See ei ole nii. Töömehi lihtsalt ei ole. Sarnaselt muudele sektoritele on ka ehitajate palgad kiiresti kasvanud. Palgad on nii kõrged, et osaliselt tulevad ehitajad juba ka Soomest tagasi, kuid mitte piisavalt kiiresti,” lisas Vahter.

“See, et meil käivad ehitamas just ukrainlased ja valgevenelased, on geograafiline ja keeleline eripära. Ega nende töömoraal meist oluliselt erinev või kehvem polegi. Võiks ju tellida puuduolevad töömehed ka Rootsist või Soomest, aga siis tuleb arvestada, et kõik läheb tunduvalt kallimaks,” lisas Vahter.