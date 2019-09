Kinnisvaraettevõtja jagas nõu, kuidas raskete aegadega toime tulla: masu ei jää tulemata, seda tuleb targalt kasutada

Selleks, et raskete aegadega hakkama saada, on Jõelehe kinnitusel tarvis säilitada likviidsus. Ta kinnitab, et kriisihetkedel on Kaamos Gruppi aidanud see, et kassas on olnud piisavalt raha. Nii hoitakse likviidsust alati teatud tasemel bilansimahust.

Samuti investeerivad nad start-uppidesse vaid kindla protsendi aastasest EBITDAst. Jõeleht ei täpsustanud, kui suur see protsent on, kuid rääkis, et nad on investeerinud näiteks Bolti juba varem. Investeerimisotsuse tegemisel oli suur osa Bolti juhil eelkõige Martin Villigul. „Kuidas ta suutis meid nii ära rääkida, et suutis kõigile nipiga küsimustele vastata,“ rääkis ta.

Inimesed on olulised

Jõelehe sõnul määrab ettevõtte edukuse ära meeskond. Õige meeskonna komplekteerimine on juhi ja omaniku põhiülesanne. „Kui midagi läheb viltu, siis peame vaatama peeglisse ja tunnistama, et see oli meie viga, meie tegime selle valiku,“ lausus ta.

Kaamoses on juhtkond Jõelehe kinnitusel motiveeritud, kõik saavad osa kasumist. Samuti võimaldatakse tegijatel oma arendustesse investeerida. Head juhid on ka võtmetegur näiteks Valgevenes edukal tegutsemisel.