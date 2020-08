Kinnisvarafirmad asusid rünnakule: Porto Francole antav laen oleks õigusvastane riigiabi

"Riigiabimeetmete eesmärk Covid-19 kontekstis on abistada ettevõtjaid, kelle majandustegevus on saanud kannatada just viirusepuhangust tingitud asjaolude tõttu," kirjutavad ettevõtjad oma pöördumises. "Nii on ka SA Kredexi antava käibekapitalilaenu sihtotstarve Covid-19 puhangust tingitud ettevõtja ajutiste raskuste ületamiseks vajaliku käibekapitali finantseerimine. Seetõttu on arusaamatu, miks on valitsuskabinet otsustanud toetada just Porto Franco OÜ arendust ja seda ligi 40 miljoni ulatuses."

"Porto Franco OÜ näol on tegemist ettevõttega, millel puudub tänasel päeval igasugune majandustegevusest tulenev rahavoog, kuivõrd tegemist on alles varases ehitusjärgus oleva kinnisvaraarendusega. Veelgi enam, Porto Franco ehitustegevus viibis juba enne COVID-19 kriisi, mistõttu ei saa antud juhul rääkida COVID-19 puhangust tingitud ajutistest raskustest. Porto Franco OÜ vajadustel puudub igasugune seos kriisimeetmete eesmärkide ja riigiabi ajutise raamistiku põhimõtetega, samuti pole kavandatava toetuse majanduslikuks sisuks käibekapitali finantseerimine," seisab kirjas valitsusele ja Kredexile.

Ettevõtjate hinnangul oleks Porto Francole plaanitavatel tingimustel - 39,4 miljoni suurune laen kuni kuueks aastaks, intressiga kaks protsenti aastas pluss 12 kuu Euribor, mis tagatakse teise järgi hüpoteekidega kinnisvaral, riigipoolt antav rahaline soodustus vähemalt 3,2 miljonit eurot aastas. Kuue aasta peale umbes 20 miljonit eurot.

