Kinnisvarahinnad Tallinnas kasvavad kiiremini kui pealinlaste palgad

Kuigi esimesel poolaastal on taskukohasus eelmise aastaga võrreldes veidi halvenenud, on see 2016. ja 2017. aastatega üsna sarnasel tasemel. Tallinna korterite keskmise ruutmeetri hinna ja netopalga suhe püsib juba kuuendat aastat võrdlemisi stabiilsena - ühe ruutmeetri eest tuleb maksta 1,5-kordne netopalk.

Esimesel poolaastal oli Tallinna korterite keskmine ruutmeetri hinnakasv 4,8 protsenti. Aeglasem hinnakasv eelmise aasta sama ajaga võrreldes oli ootuspärane, kuna majapidamiste vähenenud kindlustunne lähiajal eluaset osta või ehitada viitab mõnevõrra madalamale nõudlusele. Hinnakasvu mõjutab ka uute korterite osakaal tehingutes, mis teises kvartalis langes ja moodustas 24% kõikidest tehingutest (27% esimesel poolaastal). Pealinlaste netopalga kasv oli aga 3,9 protsenti, mis on oluliselt aeglasem, kui aasta tagasi, mil netopalk tõusis suuresti tänu tulumaksureformile.

Aktiivsus Tallinna elukondlikul kinnisvaraturul langeb

Tallinna korteriturul jätkus neljandat kvartalit järjest tehinguaktiivsuse langus, mille taga oli osaliselt ka kõrgem võrdlusbaas, kuna eelmise aasta teises kvartalis oli korteritehingute arv 14% kõrgem. Selle aasta esimesel poolaastal oli tehinguaktiivsus korteriturul 6% madalam võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Andmed juuli ja augusti kohta näitavad, et kolmandas kvartalis tehingute arvu kasv tõenäoliselt taastub.

Mõnevõrra madalama tehinguaktiivsuse juures on ka ehitustempo aeglasem