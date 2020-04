Kinnisvaraindeks veel kriisiolukorda ei kajasta. Kinnisvaraturu süütenöör on seekord pikem

Veebruaris oli korterite keskmist hinda seirav Pindi Indeks korrigeeritud andmetel 1643 €/m². Kui veebruaris tehti indeksilinnades 1335 korteriomandi tehingut, siis märtsis oli tehingute arv 1235. Võrdluseks - 2019. aasta märtsis tehti indeksilinnades 1333 korteriomandi tehingut.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et indeks veel kriisiolukorda ei kajasta. „Selles, et tehinguid tehakse lähikuudel vähem ja et seetõttu tekib surve ka hindadele, on kõik ühel meelel. Teadmata on ainult kriisi ulatus ja mõju suurus, kuid kinnisvarasektori süütenöör on seekord veidi pikem ja mõjud jõuavad sinna mõnetise viitega," lisas Sooman.

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2019 on indeks siiski 10 protsenti madalam. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 146 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara koostatud hinnaindeks võtab arvesse kõigis maakonnakeskustes, lisaks Kohtla-Järve ning Narva linnas tehtud korteriomandite ostu-müügitehingute kaalutud keskmise ruutmeetrihinna. Tegemist on väärtusega, mis hõlmab üle 800 000 elaniku eluaset läbi enam kui 15 aastase ajaloo.