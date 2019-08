Kinnisvaraportaal hakkas remondi- ja sisustuslaenu pakkuma

Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg selgitas, et taoline laenuvõimalus on Eestis uudne, sest seni on Eesti kinnisvaraportaalid vahendanud kuututuste juures vaid erinevaid kinnisvara soetamiseks mõeldud eluaseme- ja hüpoteeklaene. „Nüüd saab uuendusena otse kinnisvarakuulutuse juurest taotleda lisafinantseeringut, millega ostetavas või üüritavas eluasemes näiteks remonti teha või mööblit ja kodutehnikat osta," selgitas Laura Tammeorg.

Kinnisvara24 teeb laenu väljastamisel koostööd digitaalsetele finantseerimislahendustele keskendunud Inbankiga. "Veebipõhine laenutaotlusprotsess on mugav ning kiire, vastuse taotlusele saab enamasti 1 minuti jooksul. Koostöö Kinnisvara24-ga on Inbanki jaoks loogiline samm edasi meie tegevuse laiendamisel läbi lahenduste, mis võimaldavad pakkuda klientidele meie tooteid seal, kus nad seda vajavad. Uue lahendusega saab klient juba eluaseme valimisel kaaluda läbi oma finantseerimisvõimalused remondi teostamiseks või sisustuse soetamiseks. Just nendeks otstarveteks kipub elukohta vahetades rahalistest vahenditest puudu jääma. Täna väljastame juba iga seitsmenda laenu kodu renoveerimiseks, mis näitab selgelt inimeste soovi parendada oma elutingimusi," kommenteeris koostööd Inbank Eesti tegevjuht Margus Kastein.

Remondi- ja sisustuslaenu summa jääb vahemikku 5000 kuni 15 000 eurot ja maksimaalne tagasimakse periood on kuni 6 aastat. Tagatiseta laenu intressimäär algab 8,9 protsendist aastas ja sõltub laenusummast, tagasimakseperioodi pikkusest ning laenu taotleja heast makseajaloost..