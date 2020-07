Kinnisvaraportaalid: tehingute arv on paranemas, inimeste huvi kuulutuste vastu on kõrge

„Kui tehingute arv on kukkunud, siis kõrge külastatavus on hea märk sellest, et huvi oma kodu soetamise vastu ei ole koroonakriisis sugugi raugenud. Seda tõestab ka fakt, et tänaseks on kinnisvaratehingute arv hakanud jälle tasapisi kasvama,“ ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Vaatamata keerulisemaks muutunud kinnisvaraturu olukorrale sel kevadel, on kinnisvaraportaalid City24.ee ja KV.ee kasvatanud oma lehekülgede külastatavust. Näiteks kogus City24.ee portaal maikuus 688 000 külastust ja 429 00o unikaalset kasutajat, keskmiselt vaadati üle 18 lehekülge ja saidil viibiti keskmiselt üle 11 minuti, mis on tugev tõestus sellest, et portaali külastavad reaalsed kinnisvarahuvilised.

Noppel-Kokerovi sõnul tunti eriolukorra ajal tavapärasest rohkem huvi maakodude ja suvilate vastu, kuid piirangute leevenedes see huvi kadus. Nüüd on koduotsijate huvi teravik suunatud taas korterite vastu ja loomulikult tehakse enim päringuid Tallinnas ja Harjumaal, kus elab suurem osa Eesti rahvastikust.

Sama kinnitas ka KV.ee, kelle andmetel tunti kõige rohkem huvi Tallinnas asuvate müügi- ja üürikuulutuste vastu. Näiteks oli portaalil maikuus nädalas julgelt üle 300 000 külastaja ning võrreldes veebruari või märtsiga, oli näha väga kindlat huviliste kasvu.

Kaamos Kinnisvara arenduse projektijuht Anne-Ly Lindmäe lisas, et ka nemad on täheldanud päringute arvu kasvu. “Kui märtsis-aprillis paljud tehingud peatusid ning inimesed olid äraootaval seisukorral, siis tänaseks on inimeste huvi kindlasti kasvanud.“

Ta lisas, et huvi tuntakse nii kesklinna kui äärelinna korterite vastu. „Kõige enam hinnatakse terviklikke lahendusi: läbimõeldud planeeringuga kortereid, kus oleks palju valgust ja avarust ning mille ümbruskond oleks terviklik: hea infrastruktuuri ja mõnusa elukeskkonnaga,“ kirjeldas Lindmäe.

Lindmäe sõnul on ostjad palju huvi tundnud ka hinna vastu ning kui märtsis ja aprillis valitses majandusolukorra ümber palju teadmatust, siis on praegune olukord optimistlikum ja koduostus nähakse jätkuvalt pikaajalist investeeringut.