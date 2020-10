Kinnisvarasektor jõudis koroonaeelsele tasemele: tuled pandi korraks kustu, aga suuremaks kriisiks oli šokk liiga lühike.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul oli tänavune september kinnisvaras täiesti tavapärane ning paistab, et praeguseks on viiruse mõjud sektoris taandunud. "Juba poolest juulist oli tunda, et inimesed elavad tavalist elu edasi ja kel ikka kodu vaja vahetada, see teeb tehingu ära. Tehinguni jõudmine võtab tavaliselt veidi aega ning suvel taastunud turg jõudis nüüd statistikasse," ütles Vahter.

"Kui seni oli tunda, et suure osa tehingutest moodustasid varem sõlmitud lepingud, siis praegu tehakse päris tavapärases mahus uusi broneeringuid. Suuremaks kriisiks kinnisvaras oli šokk liiga lühike. Tuled pandi korraks kustu, aga kinnisvarasektor ning majandus üldiselt taastuvad hästi," ütles Vahter.

Septembris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1 141 ostu-müügitehingut, mis on kaks protsenti vähem kui mullu samal ajal. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli 142 miljonit eurot, mis on 38 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ja kaheksa protsenti enam kui eelmise aasta septembris.

Septembris müüdi Tallinnas 806 korterit, mis on 28 protsenti rohkem kui augustis ning kolm protsenti vähem kui mullu samal ajal. Korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis kuuga kolm protsenti 2141 euroni. Kalleim korter müüdi 1,2 miljoni ning odavaim 10 000 euroga.

Septembris müüdi Tallinnas 29 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on sama palju kui varasemal kuul. Kalleim eramu müüdi 850 000 ning soodsaim 6 000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi 24 elamumaa krunti, mis on augustiga võrreldes 19 võrra rohkem. Kalleim krunt maksis 275 000 ning odavaim 1000 eurot.