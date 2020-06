Kinnisvaraspetsialist: kuidas praeguses kriisis kiirenevad trendid võivad Eestile kasu tuua

Mõned päevad tagasi lugesin Wall Street Journalist, kuidas San Francisco elamuturg on kokku kukkumas ja kuidas hinnad kolinal langevad. Kõigest kolme kuuga on sealne korterituru vakantsuse määr peaaegu kahekordistunud. Peamiseks põhjuseks on muidugi majanduslik seisak mitmes sektoris, turismi vähenemine ja töötuse kasv, mille põhjustas globaalne koroonaviiruse pandeemia. Kas see on vaid ajutine trend või on selle taga midagi suuremat?

Töötuid ei tule ainult teenindussektorist, vaid ka mitmed tuntud Silicon Valley tehnoloogia ettevõtted vähendavad oma finantsilist koormust koondamiste või ümberpaigutustega. See trend on tegelikkuses kestnud juba mitmeid aastaid. Suured korporatsioonid viivad oma

osakondi suurlinnadest välja, sest ühe töökoha ülalpidamine suurlinnas on kordades kallim kui mõnes väiksemas piirkonnas. Seda liikumist soosivad ka talendid ise, kes tulevad USA kallitest ülikoolidest kõrge võlakoormusega ja ei näe enam suurte elamiskulude kõrvalt keskustes olemisel väga mõtet. New York, Chicago, Los Angeles ja San Francisco — kõik on näinud lähiaastatel oma jagu noori andekaid inimesi lahkumas just tänu kallitele elamiskuludele ja maksudele.

Alates 2010. aastast on New Yorgi elanike väljaränne teistesse osariikidesse olnud 1,4 miljonit inimest. Viimased neli aastat on osariik kaotanud oma koguarvust ligi 80 000 elanikku aastas ehk siis keskmiselt lahkub oluliselt rohkem inimesi, kui juurde tuleb. Selle liikumise tulemusena on sealsel turul tuule tiibadesse saanud paljud väiksemad linnad nagu Austin (Texas), Scottsdale (Arizona) ja Columbus (Ohio). Kas võimsate linnade ajastu on lõpule jõudmas? Ei, seda ma ei arva.

Küll aga usun, et suurlinnades on linnastumise protsess oluliselt pidurdunud ning fookus on jõudnud väiksemate linnade ülesehitamisele. Minu prognoos on, et järgmise dekaadi jooksul USA top-metropolid oluliselt edasi ei arene, mis tähendab, et ka kohalikud kinnisvarahinnad seisavad suhteliselt paigal või langevad. Küll aga arenevad kiiresti keskmise suurusega linnad, mis muudab sealsed kinnisvaraarendused ja investeeringud veelgi magusamaks.