Kinnisvarategu 2018 on portaali Kinnisvara24 loomine

„Žürii tõstis Kinnisvara24 loomise puhul esile ennekõike asjaolu, et uus portaal tõi tagasi värskendava konkurentsi Eesti kinnisvarakuulutuste turule, kust see vahepeal oli läinud kaduma,“ sõnas Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel. „Kinnisvara24 kiire tõus suuruselt teiseks portaaliks nii külastatavuselt kui kuulutuste arvu poolest tõestab vajadust värske tegija järele kinnisvara vahendusturul ja on mõjunud positiivselt kogu Eesti kinnisvaraturule.“

„Aprillis aasta vanuseks saavale kinnisvaraportaalile on EKFL auhind kõrgeks tunnustuseks, mis näitab, et oleme täitnud turul puuduva tühimiku ja meid toetavad nii kliendid, koostööpartnerid kui juhtivad kinnisvaraeksperdid,“ sõnas auhinda vastu võtnud Laura Tammeorg, kinnisvara24.ee tootearendus- ja turundusjuht. „Kinnisvara24 jätkab igapäevast tööd selle nimel, et jätkata kiiret lendu, pakkuda innovaatilist kasutajasõbralikku kinnisvara vahenduskeskkonda, soodsaid hindu ning ausat konkurentsi, millest võidavad nii müüjad, ostjad, kinnisvarafirmad kui kogu valdkond.“