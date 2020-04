Kinnisvaratehingute arv kukkus pea veerandi, kuid hinnad püsivad

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tehakse varem lepitud tehingud ära, kuid uusi on tuntavalt vähem. "Kinnisvarakuulutusi vaadatakse praegu märksa rohkem kui kuu tagasi, kuid inimesed on äraootaval seisukohal. Aprillis langeb tehingute arv tõenäoliselt veel," ütles Vahter.

"Hinnad esialgu püsivad, sest turuosalised võtsid eelmisest kriisist õppust ja on rahaasjades konservatiivsemat joont hoidnud. Ka aasta esimene kvartal oli tugev ning see aitab paljudel nina veepeal hoida. Kui kriis aga jääb pikalt kestma, siis on kõik võimalik," lisas Vahter.

"Kinnisvarasektor hingab muu majandusega samas rütmis. Need, kel hea palk või korralik rahatagavara, on praegu küllalt heal positsioonil. Sama käib ka kinnisvaraarendajate kohta - suurtel ja hästi kapitaliseeritud ettevõtetel on piisavalt vahendeid ja müügiga pole kiiret. Nõrgema finantstervisega arendajaid ohustab viirus samamoodi nagu riskirühma kuuluvaid inimesi," ütles Vahter.

Märtsis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 861 ostu-müügitehingut, mis on ligi 25 protsenti vähem kui veebruaris. Viimati oli sarnase tehingute arvuga kuu 2014. aastal. Pealinna kinnisvaratehingute koguväärtus langes kuuga 37 protsenti 97 miljoni euroni.

Märtsis müüdi Tallinnas 662 korterit, mis on 21 protsenti vähem kui veebruaris. Korterite keskmine ruutmeetrihind oli märtsis 2073 eurot, mis on 0,1 protsenti vähem kui veebruaris. Pealinna odavaim korter müüdi 1000 ning kalleim 890 000 euro eest.

Märtsis müüdi pealinnas 19 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 12 võrra vähem kui varasemal kuul. Soodsaim eramu müüd 20 000 ning kalleim 725 000 euro eest.

Märtsis müüdi kolm elamumaa krunti, mis on veebruariga võrreldes 17 võrra vähem.