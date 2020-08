Kinnisvaraturg oli juulis aktiivsem kui mullu

Tehinguaktiivsus on pärast aprillikuist langust järk-järgult taastunud ning oli juulis võrreldes aprilliga 57 protsenti ja juuniga võrreldes 12 protsenti kõrgem.

Juulis oli kinnisvaraturg tavapäraselt aktiivseim Harju maakonnas, kus toimus kolmandik kõikidest tehingutest. Järgnesid Tartu, Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu ja Saare maakond. Ülejäänud maakondade osatähtsus jäi alla viie protsendi. Lääne-Viru ja Saare maakonna tavapärasest kõrgem tehinguaktiivsus tuleneb eelkõige maatulunduslike varade müügi osatähtsuse suurenemisest.

Positiivse noodina on üldine tehinguaktiivsus järk-järgult kasvanud ja ületas tänavu juulis mullust taset. Tehinguaktiivsuse kasvu on enim panustanud hoonestamata maade müük. Piirkonniti on muutused erinevad, kuid näiteks Lääne-Viru maakonna tavapärasest suurem osatähtsus ostu-müügitehingutes tuleneb peamiselt hoonestamata maatulundusmaa, täpsemalt põllumaa müügi kasvust juulis. Kokku tehti tänavu juulis hoonestama maadega 1528 tehingut, mis on ligi 58 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, samas hoonestatud maadega tehtud tehingute arv oluliselt ei muutunud.

Kuigi tehinguaktiivsus on näidanud paranemise märke, siis probleemid tööhõivega, palgakasvu aeglustumine, kindlustunde ja ostuvõime vähenemine süvendavad kinnisvaraturul ebakindlust ja takistavad omakorda nõudluse täiemahulist taastumist.

Eluruumina müüdud korteriomanditega tehti tänavu juulis ligikaudu 1800 ostu-müügitehingut, mis on ligi kuus protsenti vähem kui mullu samal ajal. Võrdlemisi väike tehingute arvu erinevus sõltub osaliselt tehingute hooajalisusest, sest suvekuudel on turuaktiivsus üldjuhul madalam. Sealhulgas on tänavu juulis kõigi kolme suurima keskuse (Tallinn, Tartu ja Pärnu) tehingute koguarv väiksem kui aasta tagasi samal ajal, samas hinnatasemetes on toimunud teatud korrektuure.

Tänavu juulis oli Tallinna korteri keskmine ruutmeetrihind 2008 eurot, mis oli eelmise aasta juuliga võrreldes üks protsent kõrgem, kuid tänavu juuniga võrreldes ligi seitse protsenti madalam.