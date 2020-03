Kinnisvaraturg on heas seisus, aga sellega kaasneb ka üks kurvem tahk

Eelmise kuu lõpus oli pakkumisel 1956 uusarendustes olevat pinda ja valmis oli neist 313. Pindi Kinnisvara juhatuse liikme Peep Soomani sõnul tähendab see kukkumine seda, et kui inimene ostab uut kodu, siis aina tihemini ei saa ta seda enne ei näha, tunda ega katsuda. Kukkunud on nii uute korterite üldnumber kui ka valmis olevate pindade arv.

„Põhjus on selles, et järelturul on pakkumisi vähe ja nende hinnad on uutega võrreldavad. Nii otsustatakse uute korterite kasuks," alustab Sooman. „See on ajastu märk. Kui auto puhul võimaldatakse proovisõitu ja uut ülikonda saad enne proovida, siis kodu ostes ei saa sa enne selle sees ollagi," tõdeb ta. Ta lisab, et nende valmis korterite seas on suures osas kas kõige kehvema planeeringuga või kõige kallimad variandid.