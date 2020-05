Kinnisvaraturg pole selline, et iga loos võidab

"Mulle meeldib see kriisi puhastustuli. Paljud finantsevangelistid rääkisid: sinu pensionipõlve tagatis on 20-ruutmeetrine üürikorter Mustamäel. Mul oli väga raske end sellega samastada," ütleb Viljar Arakas.

"Kriisi puhastustuli on hea, sest aitab inimestel õppida, milline investeering on turvaline ja milline mitte. Olukord, kus iga loos võitis ja mistahes ostetud finantsvara sõitis ainult üles, oli väga uinutav ja vale."

Ka ütleb Arakas, et bürooklientidele on üürihinna allakauplemine kujunenud uueks spordialaks. "Suhtumine on selline, et kui sa üürihinda alla ei küsi, siis oled rumal. Markantsemaid näiteid on üks lugupeetud riigiasutus, mis palus üürihinda alandada olukorras, kus rahandusminister rääkis, kuidas riik praeguses kriisiolukorras oma kulusid kokku ei tõmba."

"Väga raskes olukorras on pooleliolevate korterelamute arendajad, kellel on suur osa kortereid müümata või müüdud sedasi, et ostjad saavad ostust taganeda," ütleb ta. "Pikas perspektiivis ei ole ma aga majanduse pärast mures, sest praegusest olukorrast saadakse üle. Ma olen mures selle pärast, et ka poliitiliselt tahetaks lõpuks seda riiki avada, mitte eriolukorda lõputult pikendada ja seeläbi poliitilisi punkte noppida."