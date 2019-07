Kinnisvaraturul on aktiivsus langenud, hinnad mitte

2019. aasta II kvartali kinnisvaraturu ostu-müügitehingute maht ning koguväärtus oli madalam kui aasta tagasi samal ajal. Kui aga võrrelda tehinguid käesoleva aasta I kvartaliga, on rahalist kapitali kaasatud 9,5 protsenti vähem ja tehinguid oli 17 protsendi võrra rohkem. Uute korterite müük on teist kvartalit järjest vähenenud.

2019. aasta II kvartalis tehti kokku 12 954 kinnisvara ostu-müügitehingut. Aastases võrdluses on seda 2,9 protsenti vähem, samas püsib tehingute koguarv 17 protsendi võrra kõrgemal kui I kvartalis. Kinnisvara ostu-müügitehingute koguväärtus oli II kvartalis 857 miljonit eurot olles langenud möödunud aasta II kvartaliga võrreldes 5,1 protsenti ning selle aasta I kvartaliga 9,5 protsenti madalam.

„Äsja lõppenud II kvartal näitas meile, et kuigi turuaktiivsus on kvartali võrdluses kasvanud, siis püsib koguväärtus madalamal tasemel kui eelmises kvartalis,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Üheks muutuste põhjuseks on asjaolu, et koguväärtuse kõrget taset eelmises kvartalis mõjutasid mitu suurtehingut. Lisaks on teist kvartalit järjest langenud tehingute arv uute korteritega, mille hinnatase ületab kõrgelt järelturul oleva korteri keskmist hinnataset. Esmamüükide arv moodustas 2019. aasta II kvartalis kõikide eluruumide tehingutest 17 protsenti, eelmises kvartalis oli see üle 21 protsendi,“ lisas Tiits.