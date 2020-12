Kinnisvaraturul on tunda diskrimineerimise kasvu. Teatud üürnikel on keeruline pinda leida

Viimastel aastatel on Eesti üürileandjate profiil laienenud, sest korter investeerimisvõimalusena tõusis au sisse. Oli palju neid, kes ostsid korteri laenuga ja hakkasid siis sellega äri ajama. COVID-19 pani aga nii mõnegi sellise kaardimaja tõsiselt kõikuma, sest pikema üüri turule on sisenenud ka lühiajalise rendi rahvas. Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman nimetab üüriäri rahvusspordiks.

„Igal endast lugu pidaval ettevõtlikul inimesel tundub olevat korter või kaks, mida üürile anda. Enne olid lõviosa üürile andjatest profid või poolprofid, nüüd on palju ka rahvasportlasi," alustab ta.

Vahe on selles, et esimesed kaks vaatavad potentsiaalset üürnikku kui tehingu osapoolt. Neil ei ole eelarvamusi vaid pigem on olulised eksistentsiaalsed küsimused, mis on ka õigustatud. Näiteks - kui tekib kahju, kuidas see siis hüvitatakse? Kahe- ja kolmeaastased lapsed võivad teadagi sodida ja omajagu segadust tekitada. Koduloomad võivad põrandaid kriipida, mööblit lõhkuda ja muud kahju teha. „Hiljem on sul pärast lemmikloomaga üürniku lahkumist vaja teha hotelliga sarnane täispuhastus, sest järgmine elanik võib olla allergik. Samuti on kaalul elustiili küsimused nagu suitsetamine," toob Sooman välja.

Lõhestunud ühiskonna tunnus

Mitte-proffide, algajate häda on see, et liiga tihti hindavad nad raamatut kaane järgi. Igati korralikule ja maksevõimelisele kliendile antakse vale hinnang. Tihti on mängus emotsioonid ja eelarvamused, mis ei ole üürisuhte endaga kuidagi seotud. „Vaadatakse inimest ja öeldakse, et mulle ei sobi," ütleb Sooman.

Tema sõnul näitab selline suhtumine lõhestunud ühiskonda. Eestlase jaoks ei ole vene keelt kõnelev ja eesti keelt mitte oskav inimene sobilik. Sama kehtib ka vastupidiselt. See on Eestis levinuim probleem. Kui mängu tulevad välismaalased, siis vaatab vastu täielik tohuvabohu.

„Tuleb Prantsusmaalt valge nahavärviga suursaadik. Teda soovivad kõik. Ta on hinnatud, ikkagi riigi esindaja. Tuleb samast riigist tumeda nahavärviga suursaadik, kes end esmalt ei tutvusta kõrge ametnikuna ja paljudel lööb häirekella tööle. Ilmselgelt elame me stereotüüpide ajastul. Otsaette pannakse halvustav tempel, mida inimene ei ole kuidagi ära teeninud," toob Sooman välja.