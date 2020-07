Kinnisvaraturul valitsevad optimism ja pessimism segamini

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt igakuiselt mõõdetav tarbijate kindlustunde indikaator kukkus juunis tasemele -22 ja juulis tasemele -15 (ajalooline keskmine on -7), viimati oli nii madal tase 2012. aastal.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman sõnas, et peamiselt vaevad indikaatori alla inimeste mure riigi majandusliku olukorra pärast ja järsult tõmmatud pidur püsikaupade ostuplaanidele.

„Üllataval kombel aga ei kajastu tulemustest eriti, et inimesed enda pere rahandusliku olukorra pärast ülearu muretseks," sõnas ta. „2020. aasta suvi ongi erakordne oma polaarsete emotsioonide tõttu - on inimesi, kes usuvad, et hullem on möödas ja on inimesi, kes usuvad, et tõelised majandusprobleemid pole meieni veel jõudnudki," selgitas Sooman. „Kinnisvarasektori jaoks tähendab selline lainetus, et tehinguid tehakse turul vähem, sest paljude inimeste usk on vankuma löönud. Kellel lõpuks õigus on, näitab aeg, kuna prognooside tegemine on jätkuvalt küllaltki tänamatu tegevus," lisas ta.