Kinnivarafirmad olid pahased. Porto Francole anti viis kuni seitse korda turutingimustest odavamat laenu

"Leiame, et Porto Francole antud laen pole vastav turutingimustele," selgitas mullu Arco Vara juhataja Miko Niinemäe. Valitsus kiitis juuli lõpus heaks Porto Francole 39,4 miljoni eurose sildfinantseerimise kuni kuueks aastaks intressiga euribor pluss kaks protsenti.

Niinemäe sõnutsi küsiksid pangad säärase laenu eest viis kuni seitse korda rohkem intressi. See tähendab, et kahe protsendi asemel tuleks tasuda 10-14 protsenti intressi.

"See kaks protsenti väljendab ebavõrdsust, inetult öeldes on turusolkimine," ütles Niinemäe. Ta selgitas, et kuue aasta jooksul peab Porto Franco tasuma ligi 5 miljonit eurot intressi, turutingimustel tuleks maksta umbes 19 miljonit eurot. "See kuni 14 miljoni euro suurune vahe annab ühele arendajale suure eelise," märkis Niinemäe.

Lisaks Arco Varale juhtisid KredExi Porto Franco laenu turutingimustele mittevastamisele tähelepanu Eften Capital, East Capital Real Estate, Kawe, Metro Capital ja Hepsor.

"Kapitalistlikus maailmas peaksid olema kõigil ühtsed reeglid," lausus Niinemäe. Kuigi kaebuse allkirjastasid kuus ettevõtet, on samamoodi mõtlejaid oluliselt rohkem.