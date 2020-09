Kinoekspert prognoosib Apollo Grupi järgmist sammu. Neil on peagi käes kogu toiduahel

"See on esimene kinomüügi tehing peale pandeemiat, aga kõik kinod on ja olid raskustes ning turg on sisenemas uude reaalsusesse. Kas kinokülastavus pöördub tagasi pandeemia eelsesse maailma, seda on võimatu ette ennustada - üldine arvamus on, et pigem mitte. Kinoketid teevad kokkuleppeid online-platvormidega ja platvormid on sisenenud turule selleks, et jääda. Tarbija eelistused on muutumas," selgitab Sepp seda, milline nihe on toimumas.

Eelmisel aastal tuli AMC välja oma online-platvormiga - AMC on Demand, see näitab Sepa sõnul muutust ärimudelis. Lisaks tegi kuu aega tagasi AMC "kuulsa" tehingu Universal'iga - ainult 17 päeva peab film linastuma kinoekraanidel, peale seda võib selle välja tuua ka erinevatel platvormidel.

"See on huvitav tehing, mis kutsub esile uued lähenemised kinokultuuris."

Edith Sepp ütleb, et Apollo Grupp juba toodab filme ning varsti omab ligi 70% kodumaisest kinoturust - järgmine samm võib vabalt olla ka suurema filminäitamise platvormi ostmine. See oleks märgiline, et Eestis on kogu filmimajanduse toitumisahelat esindav ettevõte.

"Tundub veidi uskumatu, et Eestis on nii palju vahendeid. Suurem üllatus on kindlasti tõsiasi, et filmivaldkonnas nähakse nii suurt ärilist potensiaali, et ettevõtjal tasub oma ärimudel selle peale üles ehitada," imestab ta.

Sisu küsimus

Sepa sõnul oli ka tehingu hind (65 miljonit eurot - toim) hea, kui mõelda, et Leedus saadi oma kontrolli alla 5 kino. Puhtalt majanduse seisukohalt vaadates tundub ülevõtmine väga suur samm ja paneks Seppa imestama, kui Balti riikide konkurentsiametid seda lubavad ja vastuolu ei näe.

Ta pöörab aga jutu teisele olulisele aspektile majandusliku kõrval, milleks on sisu.

"Ma ei tea, kui hea see on, et enamus kommertskinodest kuulub tulevikus ühele ettevõttele. Cinamon on selles mõttes "väike" tegija võrreldes Forum Cinemase ja Apolloga. Väikekinode nagu Artis ja Sõprus positisoon Tallinnas kindlasti muutub üleöö olulisemaks, sest need kinod pakuvad peavoolule alternatiivset kinoprogrammi. Samuti suureneb Tartu Elektriteatri, Märjamaa kino Helk, Võru Kandle kino jt maakondlike ja väikekinode vastutus oma vaatajate ees," arvab Sepp.