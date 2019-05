Kiriku varahalduse kasum ja tulu liikusid vastassuundades

Käive kasvas aastaga 4,8 protsneti, 1 429 146 euroni, kuid puhaskasum vähenes viis protsenti, 257 214 euroni.

Aastaaruande kohaselt töötas ettevõttes kaheksa inimest.

2003. aasta suvel otsustas EELK Konsistoorium luua oma varade parema arendamise ja haldamise korraldamiseks kinnisvaraettevõtte ning kinnitas ettevõtte äriplaani. Ettevõte hakkas 2004. aastal tööle ühe töötegijaga.

Haldusobjektide seas on äri- ja administratiivhoonete kõrval ka korterelamud. Ettevõte on tegelenud ka kinnisvaraarendusega. Projektide seas on olnud nii eramu- ja korterelamu arendust, kui ka kaubandus-, büroo- ja ärihoonete rajamist. Palju pannakse rõhku üüripindade tekkimisele, et tagada kogudustele ja kirikule kiire müügitulu asemel pikaajalist regulaarset tulu.