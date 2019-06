Kirjanen: biomassi põletamine Narvas võtab töökohad mujal Eestis

Kirjanen avaldas lootust, et poliitikud võtavad nüüd ette samuti Eesti Energia riskijuhtimise uurimise. „Kui ettevõte ei suuda turgudel toimuvat kolm kuud ette näha,siis on ettevõtte juhtimisega asjad väga halvad,” nurise Kirjanen. „Juhtimise muudab aga halvaks see, et riigiettevõte võib probleemide tekkimisel alati raha juurde saada. Niimoodi Eesti energiapoliitika lahendab kogu aeg Eesti Energia probleeme, ehkki riik peaks tegelema hoopis keskkonna loomisega, mitte ühe ettevõtte käekäiguga.”

Samas pole praegu esimene kord, kui Eesti Energia on käinud valitsuselt abi nõudmas, kuid Kirjaneni kinnitusel on ka varem jõutud mõjude analüüsimisega järeldustele, et riskid on liiga suured.

Täna peamiselt ekspordile keskendunud Graanul Invest alustas tegevust 2003. aastal ning on kasvanud üheks Euroopa suurimaks pelletitootjaks ja üheks suurimaks taastuvenergia tootjaks Läänemere piirkonnas.

Gruppi kuulub kolm metsaettevõtet, mis teeb Graanul Investist ühe suurima Eesti erametsaomaniku.

Graanul Invest omab pelletitehaseid ja koostootmisjaamu üle Baltikumi ning grupi tootmisvõimsus on 2,2 miljonit tonni pelleteid aastas.

Tänavu mais ostis Graanul Investi tütarettevõtte Woodville Pellet Ameerika Ühendriikides puidugraanulitehase Texas Pellets pankrotivarad, omandades Woodville'is asuv pelletitehase ja Port Arthuri sadamas asuva terminali. Tehing peaks olema lõpule viidud käesoleval nädalal.