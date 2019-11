Kirjavahetus Swedbankiga: kas pank peaks tõestama, et väljalaenatav raha on puhas?

Eilne Eesti Ekspress kirjutab, kuidas Hansapanga ehk tänase Swedbank Eesti asutajate sekka kuuluv Toomas Sildmäe (pildil) küsis neli aastat tagasi samast pangast laenu.

Pankurid norisid tema kallal iga tähe ja koma pärast. Sildmäe narris neid vastu kirjaga, et tema ettevõte Finest Group soovib „panga tõendit, et laenatava raha näol on tegemist rahapesu tõkestamise seaduse mõistes seadusliku rahaga". Toonane nali pole aga sügisel 2019 enam sugugi nali, sest pank on rahapesu tõkestamise nõuete rikkumise tõttu kriminaaluurimise all.

Kirjavahetust Sildmäe ning panga vahel saab näha siit.