Kiruti küll, aga tunnustus tuli: Kinnisvarategu 2019 on Reidi tee arendus

„Žürii tõstis nominentide hulgast esile Reidi tee arenduse ennekõike seetõttu, et tegemist ei ole ainult liiklusprojektiga, vaid et juurde on loodud uut linnaruumi ja linn avatud rohkem merele. Muuhulgas jõudis Reidi tee abil ka Kadriorg mereni, sest promenaadiosa on suuresti Kadrioru park. Sadamasse suunduva kolme tänava - Lootsi, Uus-Sadama ja Petrooleumi tänavate ning Reidi tee avaliku ruumiga ristumiskohtadesse on kujundatud väljakud, kust avaneb vaade sadamale ja merele, mis varem olid linnarahvale suletud", sõnas Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tegevjuht Tõnis Rüütel.

Reidi tee põhisõnumiks on toetav funktsioon kinnisvaraarendusse Pirita, Merivälja, Viimsi asumite ja kesklinna vahel liiklusvoogu seni takistanud pudelikaela läbimine märgatavalt kiiremini, lisas Rüütel.

Rüütel juhib tähelepanu, et liiklust parandab ka esmakordselt Eestis rakendatud intelligentne transpordisüsteem, Omnia tarkvara. Kasutatakse adaptiivset foorjuhtimist, mida pole varem Eestis rakendatud ning sõidukite ja jalakäijate tuvastamist videoanduritega. Lisaks on kasutusele võetud muutuvteabega liiklusmärgid, millega teavitatakse liiklejaid teeoludest, ummikutest, teeilmajaam; linnaruumi videosalvestussüsteemid (ristmikukaamerad, politseikaamerad) ja jalgratturite loendussüsteemid.

Aasta kinnisvarategu valitakse kord aastas ja võitja kuulutatakse välja järgneval aastal EKFL-i konverentsil „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?". Lisaks tunnustuskirjale saab laureaat ka skulptuuri „Mees oma unistuste aknal". Kinnisvarategu žüriisse kuuluvad 8 Eesti mainekat kinnisvara asjatundjat.

Varasemad konkursi Aasta kinnisvarategu laureaadid:

2011 - Citycon, Kristiine Keskuse ost

2012 - Tallinna Linnaplaneerimisamet, Tallinna uus ehitusmäärus

2013 - Eften Capital AS

2014 - Technopolis Ülemiste AS

2015 - Ülemiste Center OÜ

2016 - Olympic Entertainment Group AS

2017 - Baltic Horizon Fund

2018 - Kinnisvara24 portaali loomine