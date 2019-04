Kivine lahkub Saaremaa Piimatööstusest

„Olen ikkagi mandri mees ja isikliku elu korraldamine osutuse keeruliseks, sest piimatööstust ei saa kaugtöö korras kodunt arvutiga juhtida. Kuid see otsus ei tulnud kergelt,” ütles Kivine Ärilehele.

Uut töökohta Kivisel kohe varuks pole ning ta hakkab alles nö juhtimisteenuste turul ringi vaatama.

„Olen siin õhinaga tööd teinud. Kui tulin ostsime aastas kokku 42 000 tonni piima, mullu aga juba 50 000 tonni, sest meie tooted on omanäolised, tuntud ja nõutud,” rääkis Kivine. „Näiteks on Eesti Parima Toote konkursil viimastel aastatel pärjatud parima piimatoote tiitliga just Saaremaa tööstuse tooted. 2017 aastal Old Saare juust ja käesoleval 2019 aastal ÖKO täispiim.”

Kivise lahkumise isiklikke põhjusi kinnitas ka nõukogu esimees Tõnu Post, kelle sõnul asutakse uut juhti kohe sihtotsinguga otsima.

„Mõned kandidaadid on ja lähiajal seisavad mõned kohtumised ees, kuid ma ei saa täpsustada isegi seda, kas nad on Saaremaalt või mandrilt,” lausus Post.

2018 aasta lõpus Saartemaa Piimatööstuses uus tootmiskompleks, milleks investeeriti uutesse liinidesse üle 2,5 miljoni euro. Turule on jõudnud just uued Thule kohupiimakreemid ja Old Saare sulatatud juust.

2017. aastal oli ettevõtte müügitulu ligi 26 miljonit eurot ning kasum ligi 45 000 eurot. Ettevõttes töötas ligi 100 inimest.