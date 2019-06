Kivine: piima tootmine liigub rekordilise miljoni tonni poole

Eesti toorpiima isevarustuse tase on Kivise sõnul 180%, mis sunnib Eesti piimatööstusi aktiivselt keskenduma ekspordivõimaluste otsimisele.

Eesti tooted ei ole aga Kivise sõnul eksportturgudel sugugi nii üheselt oodatud, nagu vahel Eesti avalikkusest on mulje jäänud. Soovitakse väga hea kvaliteediga odavaid tooted. „Rahvusvaheline konkurents on oluliselt tihedam kui koduses Eestis, sest siin on tootja eeliseks eksklusiivne võlusõna „eestimaine“. Paraku on sama võlusõna kasutusel ka lähiriikides ja kogu maailmas: lätimaine, soomemaine, saksamaine,“ selgitas Kivine.

Farmi ja Tere jaoks on võtmeküsimus luua Eesti turule tooteid, mida Eestis väga armastatakse. Nende hulgas on kindlasti ka neid, millel on tugev ekspordipotentsiaal. Samas on erinevate riikide toitumisharjumused põhjalikult välja kujunenud ning edukaks müügiks ei piisa pelgalt kodumaisuse rõhutamisest. „Inimesed kipuvad tarbima aastaid samu tooteid, sest need meeldivad neile ning nad ostavad neid jälle ja jälle. Uue avastamiseks me pole alati nõus pingutust tegema,“ tõdes Kivine.

Oma võimalused on loomlikult ka koduturu kasvul. Statistikaameti andmetel kasvas joogipiima tarbimine Eestis 2019. aasta esimeses kvartalis juba seitsmendat aastat järjest. „Kuigi ka Eestis on aktiivsust kogunud nö piimavastaste kogukond, ei ole see tarbimist tervikuna mõjutanud. On palju neid, kes piimatooteid kõrgelt hindavad ning on nende tervislikkusest aru saanud,“ rääkis Kivine.