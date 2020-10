Kivine: riik peaks ka suuri eksportivaid ettevõtteid koroonakriisis toetama

„Ikkagi tahaks viibutada näppu ka riigi suunal – kui me vaatame toetusmeetmeid ja raha suunamist või jagamist, siis meiesugune ettevõte on suurettevõte ja meile mingil määral kuskil mingid toetused ei laiene. Nad on valdavalt suunatud mikro- ja keskmistele ettevõtetele,” pahandas Eesti suurimate piimatööstuste, Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse liige Ülo Kivine, viidates valitsuse kriisimeetmetele, mis on võitluses koroonapandeemia mõjudega Eestis kasutusele võetud.

„Sel nädalal tuleb maaeluministeeriumist välja üks meede – kus oli raha vist 1,5 miljonit – ja see on suunatud just eksportivatele ettevõtetele, aga seal all on taas mikro- ja keskmised ettevõtted. Kindlasti peaks riik rohkem vaatama neid ettevõtteid, kes on võimelised ja suutelised eksporti mahuliselt oluliselt kasvatama,” jätkas piimatööstuste juhatuse liige.

Kuna eksporditavate toodete tootmiseks on kasutatud tööjõudu ja makstud makse, siis võiks suurte eksportivate ettevõtete toetamisel mõelda näiteks maksuerisuste või investeeringutoetuste peale. Kivise sõnul ei räägi ta laenust või tagastamatust abist, vaid muul moel suurettevõtete investeeringute toetamisest. „Võib-olla saaksime me kuidagi ka esmatasandi põllumeest aidata, kui ka meile tähelepanu pööratakse,” tõi ta väja.

Kivise sõnul on alles nüüd, pool aastat pärast koroonakriisi puhkemist maaeluministeerium otsustanud nende poole pöörduda, et uurida, kuidas nad saaksid paremini piimatööstuste eksporditegevusi tekkinud olukorras toetada.

„Kevadel ma ise ka lugesin lehest, kuidas räägiti toidujulgeolekust – kui palju Eesti toitu jätkub – ja siis olid arvamused, et piimaveos on meil varustatuse tase 180%. Jah, see on tõsi – me Eestis toodame niipalju piima, et meil võiks olla 1,8 Eestit toidetud –, aga selle piima peab ka farmidest kätte saama, tööstusse jõudma, pakendama. Me peame mõtlema selle väärtusahela peale tervikuna – kuni jaekaubanduseni välja,” märkis Kivine.

2019. aastal oli Tere ja Farmi Piimatööstuse konsolideeritud käive 112 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga 4%. Kasv tuli peamiselt ekspordi arvelt, mis kasvas aastaga 14%. Eksport moodustas mullu ettevõtete käibest 21%. Eesti piimatööstuste tooteid viiakse täna üle maailma, kokku 25 riiki. Ettevõtete suurimad ekspordipartnerid on Soome, Läti ja Bulgaaria.