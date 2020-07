Klaasimuuseumis hetkeks tähelepanuta jäänud lapsed lõhkusid sekundiga hinnalise lossi

Hispaania klaasipuhujal Miquel Arribasel kulus kunstiteose valmistamiseks 500 tundi. Vennad Aribased kinkisid Fantaasialossi Shanghai klaasimuuseumile selle viiendaks sünnipäevaks 2016. aastal.



Luxury Launches kirjutab, et meil võib küll olla kahju nii muuseumist kui Miguel Arribasest, kes peab lossi taastamisega taas vaeva hakkama nägema, kuid autoril on eriti kahju kahe pahateoga hakkama saanud lapse vanemast.

Vaesed vanemad vaatasid tõenäoliselt vaid korraks kõrvale, kuid sellest piisas, et nende võsud üle piirdenööri ronisid ning klaasile koputasid, misjärel loss kokku varises.

Väljaanne märgib, et see oleks võinud juhtuda igaühega ning tegelikult võiks klaasimuuseum olla vastutustundlikum, sest selge on see, et nöörist piire on midagi, millest lapsed lihtsal üle lähevad ja klaasist vahesein oleks oluliselt parem kaitse.

Fantaasialoss põhines Disneyworldis asuval kuulsal Walt Disney Tuhkadriinu lossil ning selle väärtus oli umbes 450 000 Hiina jüaani (55 500 eurot).

Shanghai klaasimuuseum on Arribasega lossi taastamiseks ühendust võtnud, kuid Covid-19 pandeemia tõttu ei ole võimlaik praegu Hiinaase reisida.