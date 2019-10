Klandorfi kaebus ei toonud Boroditsile kuriteomenetlust kaela

"Eile tuli otsus, et politsei ei algata kriminaalmenetlust esitatud avalduse põhjal," teatas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš kolmapäeval sotsiaalmeedias. "Siin ka objektiivne lõpp spekulatsioonidele!"

Tallinna Linnatranspordi AS-i nõukogu esimees abilinnapea Kalle Klandorf pöördus oktoobri keskel politsei poole, et saada selgust, kas sisejuurdluse käigus välja tulnud probleemid võivad osutada õigusrikkumistele.

"TLT-s on viimase aasta jooksul rakendatud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLT-s ega Tallinna linnavalitsuses," ütles Klandorf linnavalitsuse teatel.

"Kuna meil on väga halb kogemus ja me ei taha, et korruptsioonijuhtumid TLT-s kunagi korduksid, toetame seda, et politsei oma hinnangu annaks," ütles Boroditš varem.

Loe lähemalt ERRist.