Klemens Arro: ära jaga oma telefonis andmeid igale soovijale, sa ei tea, kuidas neid kasutatakse

Lisaks privaatsusele ning masinõppe ja 5G arengutele, mis sel aastal taas palju tähelepanu saavad, on oodata ka IoT, edge computing, automatiseerimise ja multi-cloud ning paralleelselt ka cloud-native arenguid.

Nendes tehnoloogiates on näha selget mustrit: nad toetavad üha suurema, kiirema ja keerulisema tehnoloogia kasutuselevõttu. Konkurentsis püsimiseks luuakse lõppkasutajale pidevalt uut lisandväärtust. See omakorda tähendab pidevalt uusi ja keerulisemaid tehnoloogilisi lahendusi, millega paratamatult kaasnevad pidevalt kasvavad andmemahud ja nende töötlemiseks aina suuremad ressursid. Selle kõige võimalikult jätkusuutlikuks ja kuluefektiivseks haldamiseks vaadatakse üha rohkem vana ja tuntud automatiseerimise poole, mida hakkame nägema üha enamates kasutusalades. Näiteks Eesti poodide, kinode, kiirtoidukohtade ja jõusaalide kassadest on suur osa juba automatiseerimise teed läinud. See kinnitab, et meie ettevõtted on alustanud automatiseerimise teekonda juba palju laiemas spektris kui ainult virtuaalmaailmas. Ning see kõik omakorda kinnitab vajadust eelpool nimetatud tehnoloogiate arenguks, mille järjekordseid saavutusi näeme ka käesoleval aastal.

Tehnoloogia on igas eluvaldkonnas nii tugevalt sees, et ilma selleta ei kujuta ette ei põllumajandust (nt eAgronom) ega poliitikat (nt e-valimised). Kuidas selline tehnoloogia üleküllus, kohati isegi tehnokraatia, mõjutab meid kõiki ka siis, kui me seda oodata või karta ei oska?

Vähemal või rohkemal määral mõjutab tehnoloogia areng meid kõiki - ühelt poolt päris otseselt läbi igapäevaselt tarbitavate interaktsioonide või teenuste; teisalt kasutavad meie tarbitavad teenused meie teadmata suures mahus tehnoloogiat, võimaldamaks kõrgel tasemel teenuseid üldse pakkuda. Enamasti tähendab see õnneks pigem head - teenuste tarnekiirus ja kvaliteet sellest reeglina paraneb ning üldse läbi tehnoloogia võimalik pakkuda kordades laiemat valikut teenuseid kui varem. Sama hinna eest suudetakse täna pakkuda kasutajale märkimisväärselt rohkem lisandväärtust.

Samas on tehnoloogia võtnud meie elus nii keskse osa, et peame lõppkasutajatena ennast senisest rohkem harima. Ei tasu loota, et keegi seda meie eest teeb või meid meie endi tegude eest kaitseb. Lisaks elementaarsele küberhügieenile tuleb endale selgeks teha kus ja kuidas meie andmeid kasutatakse. Ning kuidas erinevad andmed võivad meid lekkides või pahatahtlikul ärakasutamisel mõjutada.