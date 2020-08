Klienditeenindajatest arendajateni: missugust palka pakutakse populaarsetel ametitel?

Juulikuus oli suurim huvi kauba komplekteerijate, kontoriassistentide ja klienditeenindajate tööpakkumiste vastu. Kõige suurema kandideerijate arvuga konkursid ületasid neil ametikohtadel 1000 töölesoovija piiri. Pakutavate palkade võrdluses jäävad aga populaarsed ametikohad pigem edetabeli teise poolde.

Nimelt töökuulutustel avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses on kõige enam võimalik teenida hoopiski tarkvaraarendajatel, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt alates 3000 kuni 4100 eurot.

Avalike palkadega tööpakkumiste edetabelis järgnevad IT valdkonna tippspetsialistidele ehitussektori tööpakkumised. Objektijuhtide töökuulutustel on pakutav palgavahemik keskmiselt 2000 - 2400 eurot ja eelarvestajatel 1700 - 2300 eurot. Kahe tuhande euro piirini ulatuvad veel ka müügijuhtide tööpakkumised, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt 1300 kuni 2300 eurot ja juristide tööpakkumised 1500 kuni 2000 euroga.

Palgapakkumiste edetabeli tippu jõuavad veel kaks ehitussektori ametikohta - keevitajad ja elektrikud. Neil töökuulutustel avaldatud palgapakkumised on vastavalt 1500 - 1900 eurot elektrikutel ja 1400 - 1750 keevitajatel. Müügiesindajatele pakutav keskmine palgavahemik jääb 1100 kuni 1900 euro juurde.

Eesti keskmisest palgast suuremat töötasu pakutakse ka õdede ja raamatupidajate tööpakkumistel, kus brutopalga vahemik on keskmiselt 1600 - 1700 eurot õdedel ja 1500 - 1700 eurot raamatupidajatel.

Õpetajatele makstava töötasu vahemik on tööpakkumistel keskmiselt 1300 - 1350 eurot, turundusassistentidel ja -spetsialistidel 1250 - 1300 eurot, kokkadel 1100 - 1300 eurot, kauba komplekteerijatel 1000 - 1300 eurot, kulleritel 1000 - 1200 eurot ning kontoritöö assistentidel samuti 1000 - 1200 eurot.

Klienditeenindajatele pakutav palgavahemik saab alguse 850 eurost ja ulatub 1100 euroni, puhastusteenindajatel 700 eurost 950 euroni.

„Tööandjad, kes toovad töökuulutusel avalikult pakutava palgavahemiku välja, suurendavad seeläbi kandideerijate arvu ja tänu suuremale valikule saavad langetada paremaid värbamisotsuseid. Lisaks kiireneb ka värbamisprotsess, sest töövõtja on palgatingimustest teadlik juba kandideerimisotsust langetades," leiab CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja julgustab tööandjaid töökuulutustel palgapakkumisi avalikustama.