Kliimamuutused panevad pangad üha suurema surve alla

Briti suurimaid investoreid esindav Investor Forum, mille varade maht on 18,5 triljonit naela, on sel aastal pangaga kliimamuutuste poliitika aruteludeks kohtunud, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Ajalehe allikas kinnitas, et Barclays on oma tegudes ja suhtumises teistest Euroopa pankadest oluliselt maha jäänud ning on praegu suurim fossiilsete kütuste ettevõtete rahastaja Euroopas.

Investor Forum ei ole oli aga Barclaysile konkreetseid nõudmisi veel paika pannud ning küsimus peaks arutusele tulema aktsionäride aastakoosolekul.

Teema tõstatub aktsionäride koosolekul maikuus juba varasema kava kohaselt, sest Investor Forum ei ole esimene, kes Barclaysi kliimaküsimustega survestab. 130 miljardi naela mahus varasid esindavad 11 institutsionaalset investorit, nende seas ka pensionifondid, esiasid pangale resolutsiooni, kus nõutakse, et pank lõpetaks fossiilsete kütuste tootmise finantseerimise, st nendele energeetikafirmadele laenuandmise, mis ei järgi Pariisi kliimakokkulepet.

Barclays on pärast Pariisi kliimakokkuleppe allkirjastamist 2015. aastal fossiilsete kütuste firmasid rahastanud 85 miljardi dollari mahus. See tähendab, et Barclays on maailmas kuues suurem fossiilsete kütuste toetaja ning Euroopa suurim, edestades teisi pankasid 27 miljardi dollariga.

Majandusleht kirjutab, et eelmisel aastal tuli Barclays küll välja põhimõtete loeteluga, kuidas kõrgete süsinikuheitmetega ettevõtetega äri aetakse, kuid erinevalt teistest Euroopa pankadest ei välista Barclays kivisöe ning naftaliivadega tegelevate ettevõtete ning projektide rahastamist.