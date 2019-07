Klooga bussiõnnetus oli viimane piisk kannatuste karikasse: Facebookis loodi ATKO-vastane grupp

Grupiga on praeguseks liitunud üle saja liikme. Grupi looja Lauri Meil kirjutas postituses liikmetele: “Grupi eesmärk on teavitada Atkoga seotud probleemidest ja survestada ametnikke midagi ette võtma Atko bussifirmaga. Atko probleemide jada muudkui kestab ja lõppu ei tule. Viimaseks piisaks karikas sai Harjumaal Kloogaranna teel 26 inimese vigastusega lõppenud liiklusõnnetus. Gruppi on oodatud kõik inimesed keda huvitab Atko teema ning turvaline ja probleemidevaba bussiliiklus.”

Bussifirma ATKOga on probleemid olnud juba pikemat aega ja nimistu on pikk ka tänavu. Eile kirjutas Delfi, et Maanteeamet tegi AS-ile ATKO Bussiliinid ettekirjutuse, sest firma juhid jätsid kahel korral Narva linna avalikel liinidel järelevalvet teostanud ametnikud bussist maha. Bussifirma ei vastanud Maanteeameti järelepärimistele ja amet hoiatab, et ettevõttelt võidakse kohustuste täitmata jätmise eest küsida sunniraha kuni 6400 eurot.