Kobareelnõu muudatused ei tähenda, et pankrotiohus ettevõttes saaks karistamatult tegutseda

Esmaspäeval, 20. aprillil, võetakse ilmselt vastu palju vastukaja tekitanud kobareelnõu. Eelnõuga muudetakse 34 seadust ja lisaks avalike teenuste reguleerimisele kriisi ajal toob see kaasa muudatusi ka ettevõtjatele ja tavainimestele.

Üks olulisemaid muudatusi on see, et eelnõuga soovitakse muuta pankrotiseadust ja lükata edasi äriühingu juhatuse kohustust esitada püsiva maksejõuetuse korral pankrotiavaldus.

Eelnõu esialgne versioon nägi ette, et ka võlausaldajad poleks saanud eriolukorra ajal ja selle järgneva kahe kuu jooksul pankrotiavaldusi esitada. See tõi kaasa väga suure kriitika, sest võimatus esitada pankrotiavaldust tähendab suurt riski, et saabub hundiseaduste aeg ja kui tähtaeg läbi, koormatakse kohtud üle massiliste pankrotiavaldustega.

Viimase versiooni kohaselt ei pea ettevõtte juhatus pankrotiavaldust maksujõuetuse tekkimisel esitama eriolukorra ajal ja kahe kuu jooksul pärast selle lõppu. Muidu nõuab äriseadustik, et seda tuleks teha esimesel võimalusel, aga hiljemalt 20 päeva jooksul, kui juhatus jõuab järeldusele, et ettevõte on püsivalt maksejõuetu.

Uue sätte üheks eesmärgiks on lihtsustada juhatuse tööd. Täna on paljudel ettevõtetel väga raske otsustada, kas juba tekkinud makseraskused on püsivad - kõik sõltub kriisi pikkusest, mille lõppu keegi veel ennustada ei oska. Samas võlausaldajad saavad siiski pankrotiavalduse esitada. See on oluline, sest pole välistatud, et mõned ettevõtjad võivad püüda viimasel hetkel enda investeeringud päästa võlausaldajate kahjustamise hinnaga (nt vara või ettevõtlust uude juriidilisse kehasse kantides). Pankrotihalduri kiire sekkumine võib olla sellises olukorras ainuke võlausaldajaid kaitsev lahendus.

Juhatuse kohustuse edasilükkamine on mõistlik. Enamus riiklike kriisimeetmed, nt KredExi abimeetmed, sisaldavad punkti, et abi saavad üksnes ettevõtted, kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust. Kui ettevõte esitab praegu iseenda suhtes pankrotiavalduse, on see piltlikult öeldes juhtme seljast välja tõmbamine. Kes soovib minna taotlema abimeetmeid, sel pole mõtet pankrotiavaldust sisse viia, sest see välistab abi saamise.