Kobin: loobusin Nordica juhi kohast, sest mu palk oli tööülesannetega võrdluses liiga kõrge

Kobin: Eesti rahvuslike lennukompaniide häda on olnud liigne ambitsioonikus

Kobin selgitas, et tema hinnangul on vaja ühiskondlikku kokkulepet selles osas, kas Eestile on strateegiliselt oluline omada Tallinnast opereeritavaid otseliine või mitte.

„Kui neid vaja ei ole tuleks Euroopas allhanke lende tegev Regional Jet ära müüa, kuna riigi asi ei ole tegeleda lennundusäriga kui tegu ei ole strateegilise vajadusega," sõnas ta.

Kobini sõnul ei pea riik omama lennukeid, vaid liinilendude võimalik taaskäivitamise korral oleks targem neid vastavalt vajadusele liiside. Ta jätkas, et õhusõidukite alt vabanenud kapitalist piisaks võimalike liinilendude taastamise tarbeks pikaks ajaks.

„Liinilendude osas on Eesti rahvuslike lennukompaniide häda on olnud liigne ambitsioonikus. Selle asemel, et ehitada hõredat otseliinide võrku kümnetesse erinevatesse Euroopa linnadesse piisaks Eestile täistunni ekspressist lähiregiooni suurtesse lennujaamadesse," selgitas ta. „Sellise täistunni ekspressiga saaks kuhu iganes lennata sooviv reisija seda teha talle sobival päeval ja kellaajal ilma, et peaks transiitlennujaamas pikalt edasilendu ootama. Minu arvates on rahvusliku lennukompanii säilumine kinni selles, kas see võimalik strateegia kannaks kaela ning kas seda õnnestuks soovi korral veel ellu viima hakata või on selleks juba hilja."

„Suurtesse transiitjaamadesse lendamine eeldab koodijagamise lepinguid lennufirmadega kelle jaoks need suured lennujaamad on kodujaamad ning kes on endale tänaseks Eesti lennukompanii nõrkust ära kasutades ise Tallinnast transiitreisijate kohale lennutamise lahendused loonud," lausus Kobin ja lisas, et Finnairil või Air Balticul ei ole vaja koodijagamise lepingut Nordicaga, sest Air Baltic ja Finnairi tütarfirma lendavad ise nagu liinibussid Tallinna vahet.

Ta märkis, et ainus firma, millega sellise lepingu sõlmimine võiks ehk vähegi reaalne olla oleks SAS. „Kui SAS'iga koodijagamise lepingu sõlmimine Skandinaavia lennujaamadest väljuvatele reisidele ei õnnestu, ei ole Nordica kaubamärgi all Tallinnast liinilendude korraldamisel ja sellega ka riiklikul lennukompaniil minu arvates tulevikku," lisas Kobin.

Juuni lõpus teatas lennufirma Nordica, et Gunnar Kobin asub 1. septembrist juhina tööle ja tema palgaks saab 15 000 eurot kuus. Siis kiitis veel Nordica nõukogu juht Toomas Tiivel, et ettevõtet hakkab juhtima tunnustatud tippjuht, kellel on eelnev ulatuslik kogemus kontserni juhtimises, ettevõtete restruktureerimisel, uute investorite ja kapitali kaasamisel, samuti tugev taust nii arendus- kui turundustegevuses ja erinevate kontseptsioonide väljatöötamisel.

"Kobinil on selge arusaamine väljakutsetest ja võimalustest, mis Eesti lennundusel täna ees seisavad ning usk ettevõtte edukasse tulevikku," rääkis Tiivel.