Koda: Eesti oleks pidanud Briti ettevõtete siia meelitamiseks rohkem pingutama

„Meile teadaolevalt ei ole tehtud otseselt kampaaniat, et meelitada ettevõtteid Brexitiga seoses oma üksusi või peakortereid Eestisse tooma,” ütles Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Meie e-residentsuse programm on mingil määral Eesti võimalustele tähelepanu pööranud, kuid võimalikku edu ei oska meie koja poolt praegu hinnata.”