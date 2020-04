Koda küsib pöördumises erakondade poole välistööjõudu teistelegi sektoritele: koroonakriisi kõrval tõugatakse ettevõtjad ka tööjõukriisi

Eesti Keskerakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja Isamaa fraktsioon on teinud muudatusettepaneku täiendada viidatud eelnõu § 31 punktiga 7 selliselt, et välismaalased saaksid töötada põllumajanduses kuni 31. juulini ka sellisel juhul, kui välismaalase viisa või viisavaba periood on eriolukorra ajal lõppenud ja täis on saanud ka maksimaalne pikaajalise viisa kehtivusaeg.

„Toetame igati põhimõtet näha välismaalaste seaduses ette erand, mis võimaldab välismaalastel jätkata Eestis töötamist ka eriolukorra ajal. Samas peame vajalikuks laiendada seda erandit kõikidele Eestis töötavatele välismaalastele, mitte ainult põllumajanduses töötavatele välismaalastele. Probleem on ühtviisi tõsine ka muudes sektorites," on pöördumises kirjas.

Koda on saanud ettevõtjatelt ja erialaliitudelt tagasisidet, et lisaks põllumajandusele vajavad ka teistes sektorites tegutsevad ettevõtjad samasugust erandit. Eelkõige on nendeni jõudnud info, et erandit vajab tööstussektor. Keerulises olukorras on näiteks masinatööstus, kojale teadaolevalt vajab teatud ametikohtade osas erandit ka elektroonikatööstus ja mäetööstus.

„Rõhutame, et ettevõtjad vajavad peamiselt oskustöölisi, mitte lihttöölisi. Ettevõtjate huvi hoida palgal välismaalasest lihttöötajat vähendab välismaalaste seaduses olev nõue, mille kohaselt tuleb ka lühiajaliselt Eestis töötavale välismaalasele maksta vähemalt Eesti keskmist palka. Arvestades, et kriisiolukorras tegelevad ettevõtjad kulude sh palga kärpimisega on välismaalase palkamine kindlasti väga kaalutletud ja hädavajalik samm, kuna kulud välismaalase palkamisega ei ole enamasti väiksemad," ütleb koda.

Kaubandus-tööstuskoda rõhutab, et ilma erandi kehtestamiseta võib osasid ettevõtjaid lisaks koroonakriisile tabada ka tööjõukriis, sest lühisajaliselt Eestis töötavad välismaalased peavad viisa lõppedes lahkuma ning uusi kolmandate riikide kodanikke ei lubata hetkel üle Eesti piiri. Tööjõupuuduse tulemusena võivad ettevõtjatel jääda täitmata tellimused ning see vähendab ettevõtjate käivet ja eksporti ning ohtu satuvad ka kohalike töötajate töökohad. Kokkuvõttes võib väheneda riigi maksutulu ning suurenda kohalike inimeste arv, kes vajavad riigilt toetust.